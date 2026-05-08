На Украине раскрыли положение Зеленского

«Страна.ua»: игнорирование материалов НАБУ не поможет Зеленскому
Игнорирование материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не поможет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сгладить последствия коррупционного скандала. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что украинские власти предпочитают игнорировать «пленки Миндича», которые обнародовало НАБУ, отвлекая внимание на военную и внешнеполитическую повестку.

«Скандал незаметно уже вряд ли пройдет», — отмечает издание.

По мнению автора публикации, коррупционный скандал показал, что антиправительственная коалиция не прекращает попыток атаковать и пытается добиться нужных им решений.

На днях украинские СМИ опубликовали сразу несколько новых частей пленок по делу друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. В одной из них представлены фрагменты разговоров предпринимателя с Рустемом Умеровым, который на тот момент занимал пост главы минобороны. Они рассматривали кандидатов на должность посла Украины в Вашингтоне, в частности, Светлану Гринчук, уже экс-министра энергетики республики. По их убеждению, политик «свела бы с ума» президента США.

