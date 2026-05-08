Президент Бразилии рассказал о своих отношениях с Трампом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом с любовью с первого взгляда. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам да Силвы, их отношения с Трампом «действительно очень хорошие». В них мало кто верил, считает бразильский президент.

«Это как любовь с первого взгляда, химия», — заявил да Силва.

Он также выразил уверенность в уважении главы Белого дома к Бразилии и заинтересованности Соединенных Штатов в развитии двусторонних связей.

В январе 2026 года президент России Владимир Путин поговорил по телефону с да Силвой. Разговор состоялся по инициативе бразильской стороны. Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы. В пресс-службе Кремля уточнили, что главы России и Бразилии договорились продолжать координацию усилий в интересах деэскалации в Латинской Америке и других регионах.

Ранее президент Бразилии призвал реформировать ООН.

 
