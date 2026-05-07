Украинский эксперт предсказал побег Зеленского в преддверии Дня Победы

Вакаров: Зеленский спрячется на 9 Мая в бункере на западе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сбежит в Закарпатье на западе Украины, чтобы спрятаться от ответного удара Вооруженных сил (ВС) России на атаки беспилотников на российские регионы в преддверии празднования 9 Мая. Об этом в интервью aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

«У Зеленского есть бункеры на западной Украине, в Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Скорее всего, он будет там прятаться», — отметил эксперт.

По его словам, украинский лидер может находиться какое-то время в Киеве, потому что между Верховной радой и Банковой есть серьезный бункер в несколько этажей, но более свободным в передвижениях Зеленский себя почувствует только на западной Украине, добавил Вакаров.

Политолог обратил внимание, что если президент Украины решится на провокацию на 9 Мая в Москве, то он точно сбежит в бункер в Карпатах заранее.

До этого Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев не рекомендует представителям иностранных государств приезжать в Москву 9 мая. Он назвал это рискованным шагом.

