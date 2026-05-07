Посол Армении вызван в МИД России из-за слов Зеленского

МИД России вызвал посла Армении в связи с предоставлением президенту Украины Владимиру Зеленскому трибуны «для озвучивания террористических угроз в адрес Москвы». Информация об этом опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Подчеркнуто, что в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование...» — отмечается в сообщении.

В МИД РФ добавили, что считают категорически неприемлемой ситуацию с предоставлением в Армении «трибуны» под эгидой ЕС «главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому». Во внешнеполитическом ведомстве назвали отсутствие негативной оценки выступления Зеленского со стороны Армении «несоответствующим партнерскому характеру отношений» двух стран.

4 мая президент Украины на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны.

