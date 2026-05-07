Эксперт: конфликт на Украине вошел в «финальную стадию»

Страны Европейского союза (ЕС) активно включились в военно-производственную деятельность в интересах Киева, что повышает риск вовлечения в боевые действия новых государств. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал политолог Сергей Станкевич. По его словам, Европа превращается в полноценный тыл Украины.

«Эти заводы подтягиваются к линии фронта, и между ними и линией фронта нет государственной границы. Это создает угрозу втягивания новых европейских стран в конфликт. Военный конфликт вступает в финальную стадию, которая станет этапом эскалации», — сказал эксперт.

На сегодняшний день «возможность не допустить обострения перед финалом по многим причинам упущена», добавил он.

15 апреля Минобороны России раскрыло, в каких странах Европы производят дроны для ВСУ. По данным МО, предприятия по производству БПЛА нашли в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Комплектующие для беспилотников создают в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, отметили в ведомстве.

