В Чехии призывают демонтировать портрет Сталина с памятника Красной Армии

Чешский политик Мартин Приборский призвал демонтировать портрет Иосифа Сталина с памятника Красной Армии в городе Брно. Об этом пишет издание Indes.

«Даже бывший коммунистический режим осознал, что это был диктатор, на совести которого были жизни миллионов людей, и в некотором роде дистанцировался от него», — сказал он.

Политик не понимает, почему в Чехии на памятнике должно оставаться изображение Сталина. Памятник расположен на Центральном кладбище, рядом с мемориалом, куда ежегодно приходят местные жители с целью почтить погибших во времена Великой Отечественной войны.

Недавно в центре Амстердама вандалы осквернили Национальный монумент в День памяти жертв Второй Мировой войны. Монумент на площади Дам облили красной краской, на него также нанесли слово «геноцид». Мэр Амстердама Фемке Халсема резко осудила произошедшее, нарушителей закона ищет полиция.

Ранее сообщалось, что в Якутии планируют установить памятники Ленину и Сталину.