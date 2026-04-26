В Якутии планируют установить памятники Ленину и Сталину

РИА Новости

В одном из улусов Якутии одновременно поставят памятники Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. Об этом пишет Sakha Day со ссылкой на журналиста Галину Мохначескую.

По словам Мохначевской, в Усть-Алданском улусе не было памятников этим советским лидерам. Ввиду этого первый секретарь местного райкома КПРФ, скульптор Геннадий Оллонов добился выделения земельных участков под строительство монументов.

Проектами скульптур Владимиру Ленину и Иосифу Сталину Оллонов займется самостоятельно.

Накануне сообщалось, что в Якутии появятся сразу два памятника политику Владимиру Жириновскому. В Нерюнгри памятник установят в центральном парке, а в Якутске для монумента выбрали этнографический комплекс «Чочур-Муран».

Ранее сообщалось, что памятник Солженицыну уберут с набережной Владивостока.

 
