Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Делягин выделил главную мировую тенденцию

Депутат ГД Делягин: в мире происходит разрушение глобального рынка
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В настоящее время в мире наблюдается разделение человечества и разрушение единого глобального рынка. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин.

«На так называемые макрорегионы, на большие куски, которые начинают сами осмыслять себя заново — уже не как часть единого мира, а как субъект, имеющий самодостаточную ценность, и пытаться как-то действовать самостоятельно», — сказал парламентарий.

У народов разная культура, разные условия проживания, поэтому объединение всех в рамках единого мира стало слишком большим вызовом для управляющих систем. Они не справились, и ситуация пошла вразнос, пояснил он.

В апреле внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил, что Франции стоит двигаться в сторону многополярного мира.

Он уточнил, что Франции необходимо вступить в БРИКС, чтобы обеспечить баланс сил.

Ранее в Европе сообщили, что Трамп согласился на требование России.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!