Делягин выделил главную мировую тенденцию

В настоящее время в мире наблюдается разделение человечества и разрушение единого глобального рынка. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин.

«На так называемые макрорегионы, на большие куски, которые начинают сами осмыслять себя заново — уже не как часть единого мира, а как субъект, имеющий самодостаточную ценность, и пытаться как-то действовать самостоятельно», — сказал парламентарий.

У народов разная культура, разные условия проживания, поэтому объединение всех в рамках единого мира стало слишком большим вызовом для управляющих систем. Они не справились, и ситуация пошла вразнос, пояснил он.

В апреле внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил, что Франции стоит двигаться в сторону многополярного мира.

Он уточнил, что Франции необходимо вступить в БРИКС, чтобы обеспечить баланс сил.

Ранее в Европе сообщили, что Трамп согласился на требование России.