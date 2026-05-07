Глава МИД ФРГ назвал условие для переговоров Мерца с Путиным

Вадефуль: Мерц поговорит с Путиным, если Россия согласится на переговоры о мире

Немецкий канцлер Фридрих Мерц может согласиться на переговоры с президентом Владимиром Путиным в случае, если Россия будет готова согласиться на «серьезные» переговоры о мире на Украине. Об этом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил в интервью Bloomberg.

Отвечая на вопрос, может ли состояться телефонный разговор двух лидеров, Вадефуль заявил, что «это может произойти в определенное время». Министр указал, что европейцы организовали особый трехсторонний формат с Германией, Францией и Британией.

«Мы более или менее являемся частью этих переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы играть более значительную роль в этом формате. И если когда-нибудь такой призыв будет необходим и целесообразен, если с российской стороны действительно будет готовность серьезно сесть за стол переговоров, тогда канцлер, конечно, может быть к этому готов», – сказал Вадефуль.

6 мая представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине. Дипломат добавила, что российская сторона не отказывалась от ведения переговоров.

4 мая стало известно, что в Киеве видят в качестве варианта окончания боевых действий остановку сторон на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением Украины в состав Европейского союза.

Ранее Захарова назвала условие для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.