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Медики предупредили о страшных последствиях распространения «супербактерий»

Lancet: невосприимчивые к антибиотикам вирусы унесут 39 млн жизней к 2050 году

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Depositphotos

Специалисты Всемирной организации здравоохранения и ведущие медики мира пришли к тревожному выводу: к середине XXI века инфекции, вызванные невосприимчивыми к антибиотикам бактериями, могут унести более 39 млн жизней. Эти результаты были опубликованы в научном журнале Lancet.

Ожидается, что уровень летальности, связанный с этими инфекциями, почти удвоится к 2050 году по сравнению с текущими показателями.

«Несмотря на значительные достижения в борьбе с устойчивыми к лекарствам микроорганизмами, этого прогресса явно недостаточно. <...> Чтобы предотвратить этот сценарий, необходимо срочно разработать новые стратегии для борьбы с инфекциями,» — отметил профессор Университета штата Вашингтон Стейн Фолльсет.

Ученые пришли к подобным выводам, анализируя данные о распространении «супербактерий», собранные с 1990 по 2021 год специалистами ВОЗ и профильными учреждениями 204 стран — участниц ООН. Фолльсет с коллегами использовали эти данные для оценки вероятных изменений в частоте вспышек инфекций с учетом существующих и разрабатываемых мер по борьбе с устойчивыми микроорганизмами.

Исследование показало, что количество ежегодных летальных исходов от «супербактерий» вырастет до 8,22 млн к середине столетия. Таким образом, в течение следующих 25 лет неизлечимые инфекции могут унести около 39 млн жизней.

До этого в статье Times сообщалось, что западные врачи находят устойчивые к антибиотикам бактерии в организмах раненых на Украине военных.

Ранее в России оценили сроки окончания эры антибиотиков.

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