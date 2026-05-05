Ближневосточная страна может стать посредником между Украиной и Ираном

Ирак предложил стать посредником в переговорах между Ираном и США

Ирак способен выступить посредником на переговорах между Ираном и США. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Али аз-Зейди в соцсети X.

«Ирак привержен дипломатическим способам решения конфликтов и может выступить посредником между Ираном и США», — подчеркнул аз-Зейди.

До этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил в эфире CNN, что США продолжают вести с Ираном переговоры по мирному урегулированию.

3 мая Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Власти республики выразили готовность вернуться к переговорам, но президент США еще усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов.

