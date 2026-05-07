Президент Республики Сербской планирует встретиться с Путиным в День Победы

Президент Республики Сербской Синиша Каран планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 9 мая в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представительство Республики в РФ.

«Встреча намечена на 9 мая», — сказали агентству.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков до этого сообщил, что на праздновании Дня Победы в Москве точно будет присутствовать премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кроме того, традиционно парад посетит и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Свое участие в праздновании 9 Мая также подтвердили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

В Кремле анонсировали важное выступление Владимира Путина на параде Победы и двухсторонние встречи с иностранными гостями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы в Москве.

 
