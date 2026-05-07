МИД: слова Каллас о выводе войск США из ФРГ указывают на отсутствие солидарности внутри НАТО

Слова заместителя председателя Европейской комиссии Каи Каллас о неожиданности вывода американских военных из Германию указывают на отсутствие солидарности внутри ЕС и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Просто констатация факта: не существует никакой солидарности внутри ЕС и НАТО, а существует жесточайшая командно-административная диктатура, во главе которой стоят Соединенные Штаты Америки или англосаксонский дуэт, можно так сказать», — сказала дипломат.

В мае президент США Дональд Трамп распорядился вывести около 5000 американских военнослужащих из Германии. Этот шаг, по мнению эспертов, стал «местью» за критику со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он направлен на снижение расходов США и пересмотр обязательств перед НАТО.

Это решение также может привести к тому, что ФРГ не получит обещанные в 2024 году бывшим президентом США Джо Байденом крылатые ракеты Tomahawk.

