Политолог назвал возможную цель вывода контингента США из Германии

Решение Вашингтона сократить военный контингент в Германии может быть связано с увеличением американской группировки на Ближнем Востоке для второго раунда конфликта с Ираном. Такое предположение в интервью «Новости Mail» высказал политолог Александр Камкин.

Эксперт допустил, что речь может идти о выводе одной из легких бригад, находящейся в Германии на ротационной основе. Что касается самой ФРГ, из-за сокращения числа американских военных, по его словам, она понесет финансовые потери, так как базы США — это серьезный вклад в экономику населенных пунктов, где они расположены.

«В совокупности группировка американских войск в Германии (36 тысяч военных плюс члены семей и гражданский персонал) — это примерно 2 млрд долларов в год для немецкого бюджета. Сокращение на 15% (выведут войска на ротационной основе, которые без семей) даст потери не более 200 млн долларов в год», — сказал Камкин.

2 мая телеканал CBS News сообщил, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. По состоянию на декабрь 2025-го на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских солдат и еще почти 1,5 тысячи резервистов.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, которые цитирует журналистка Fox News Джеки Хайнрих, соответствующее решение было принято по итогам всестороннего пересмотра размещения сил ведомства в Европе и с учетом требований театра военных действий.

Ранее в Германии потребовали вывести американские войска из страны.