Политолог: Армения приближается к точке невозврата

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал прошедшие 4-5 мая в Ереване саммиты Европейского политического сообщества и ЕС — Армения. По мнению эксперта, страна приближается к точке невозврата. И она достигнет ее, если на июньских выборах вновь победит нынешний премьер Никол Пашинян.

«Однако пока европейцы только выделили Еревану денег. Вот мы видим эту сумму: около 300 миллионов евро, 20 миллионов Пашиняну уже дали на выборы, остальные 270 миллионов евро обещают дать после выборов. То есть за 300 миллионов евро представители Евросоюза пытаются купить Армению, ее политические элиты», — сказал Михайлов.

Армения движется к разрыву союзнических отношений с Россией, однако это совсем не значит, что Ереван тут же с распростертыми объятиями примут в Европейский союз (ЕС), добавил политолог.

В ходе саммитов в Ереване европейские политики пообещали Армении более активную интеграцию в структуры ЕС и участие в различных проектах. А сам Пашинян не только обменялся «сердечками» с Макроном, но и заявил об изменении географического положения его страны. Стала ли Армения ближе к Евросоюзу и не повторит ли она судьбу Украины — в материале «Газеты.Ru».

