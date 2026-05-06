В Грузии раскритиковали «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС в Армении

Евробюрократия лжет по поводу якобы смещения нового регионального центра в Армению. Об этом в беседе с изданием «Взгляд» заявил аналитик, член оппозиционной парламентской партии Грузии «Сила народа» Давид Картвелишвили.

По словам политика, Евросоюз, евробюрократия «уже официально испортили дела» с его страной и Азербайджаном, «поэтому теперь они хотят представить картину о переносе политического центра в Ереван». Это не сулит Армении «ничего хорошего», считает он.

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что евробюрократия «обманывает» и себя, и армянское государство, и весь мир заявлениями о том, что «логистически, инфраструктурно, географически, геоэкономически и геополитически центр теперь смещается в Ереван». При этом «никакого чуда» не произошло в связи с проведением в Ереване 4-5 мая саммитов Европейского политического сообщества и Евросоюз – Армения, полагает Картвелишвили.

«Обанкротившаяся евробюрократия увидела рост активности США в регионе. Вскоре в Грузии ждут делегацию Госдепа», – отметил политик, говоря о стремлении ЕС быть конкурентоспособным на Южном Кавказе.

5 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил сограждан с «изменением географического положения» республики, которая стала перекрестком между Востоком и Западом.

Ранее Медведев заявил о беседе «двух безмозглых русофобов» в Ереване.