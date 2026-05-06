Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

В Грузии раскритиковали «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС в Армении

Политик Картвешвили: евробюрократия лжет о переносе политцентра в Армению
РИА Новости

Евробюрократия лжет по поводу якобы смещения нового регионального центра в Армению. Об этом в беседе с изданием «Взгляд» заявил аналитик, член оппозиционной парламентской партии Грузии «Сила народа» Давид Картвелишвили.

По словам политика, Евросоюз, евробюрократия «уже официально испортили дела» с его страной и Азербайджаном, «поэтому теперь они хотят представить картину о переносе политического центра в Ереван». Это не сулит Армении «ничего хорошего», считает он.

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что евробюрократия «обманывает» и себя, и армянское государство, и весь мир заявлениями о том, что «логистически, инфраструктурно, географически, геоэкономически и геополитически центр теперь смещается в Ереван». При этом «никакого чуда» не произошло в связи с проведением в Ереване 4-5 мая саммитов Европейского политического сообщества и Евросоюз – Армения, полагает Картвелишвили.

«Обанкротившаяся евробюрократия увидела рост активности США в регионе. Вскоре в Грузии ждут делегацию Госдепа», – отметил политик, говоря о стремлении ЕС быть конкурентоспособным на Южном Кавказе.

5 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил сограждан с «изменением географического положения» республики, которая стала перекрестком между Востоком и Западом.

Ранее Медведев заявил о беседе «двух безмозглых русофобов» в Ереване.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!