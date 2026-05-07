В Кремле оценили безопасность 9 мая в Москве на фоне угроз Украины

Дополнительные меры безопасности принимаются в Москве в связи с угрозами Украины на 9 мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Накаунне больших праздников, главным образом к большим праздникам относится День Победы, принимаются дополнительные меры безопасности, так же происходит в этом году с учетом сложной обстановки на фоне террористических угроз киевского режима», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России появлением дронов ВСУ на параде Победы в Москве.

После этого российская сторона пригрозила ответным ракетным ударом по центру Киева.

Накануне стало известно, что министерство иностранных дел России разослало во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту с призывом эвакуировать своих сотрудников из украинской столицы.

Ранее в Госдуме выразили надежду, что Европа «утихомирит» Украину перед Днем Победы.