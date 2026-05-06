Спикер парламента Армении заявил, что действия страны не направлены против России

Действия Армении не направлены против России. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян журналистам, комментируя влияние проведения европейских мероприятий в стране на отношения с Москвой, передает «Интерфакс».

»Армения не осуществляет каких-либо шагов против России. Армения обеспечивает свою безопасность, проводит свою политику», — сказал он, отметив, что в прошлом Армения в отношениях с Россией «была на коленях».

Тот подход, что Армения должна преследовать свои национальные интересы с оглядкой на РФ, неправилен, подчеркнул Симонян.

По его словам, республика должна выбрать — «или мы живем на коленях, под сапогом будь то России или Франции, или пытаемся стать хозяином нашей маленькой страны».

Ереван не меняет одного большого брата на другого, добавил он.

В армянской столице 5 мая состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения — Европейский союз. Событие стало знаковым этапом в сближении страны с европейскими структурами и ознаменовало смену ее внешнеполитического вектора.

