В Совфеде назвали «сходкой в Ереване» саммит с участием Зеленского

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал VIII саммит Европейского политического сообщества в Армении «русофобской сходкой в Ереване», которая проходит на «священной» для россиян земле.

Он напомнил слова премьер-министра Никола Пашиняна и спикера парламента Алена Симоняна о том, что Ереван не станет делать шагов, чтобы навредить России.

«Сходка в Ереване - по определению антироссийская, столько русофобов за пределами ЕС давно не собирались в одном месте. Заявляемая цель армянских организаторов - что-то типа «подтвердить европейский выбор Армении перед предстоящими через месяц парламентскими выборами», — написал Косачев.

По его словам, настоящая цель мероприятия – ускорить вхождение Армении в евроатлантические структуры и «осложнить отношения с Россией». Парламентарий назвал это «циничным и нехитрым трюком», который до этого проделали с Прибалтикой, Молдавией и Украиной.

Косачев посчитал происходящее «очередным предательством высшего армянского руководства, клейма уже негде ставить». По мнению вице-спикера Совфеда, «никто Армению в Евросоюзе не ждет, это не более чем очередное мошенничество Брюсселя». Однако дело идет к деградации отношений с РФ, подчеркнул политик.

«А если нынешние русофобы в армянской власти закрепят свои позиции на выборах 7 июня, эта деградация может принять необратимый характер. О чем всегда должны помнить армянские избиратели, <...> не желающие Армении провального будущего а-ля Прибалтика, Молдова и Украина», — написал Косачев.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский и многие другие лидеры и главы правительств прибыли на саммит Европейского политического сообщества в Армении. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался приезжать на мероприятие.

Ранее Зеленский поблагодарил Пашиняна.