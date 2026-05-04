Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Совфеде назвали «сходкой в Ереване» саммит с участием Зеленского

Сенатор Косачев назвал русофобской сходкой саммит лидеров ЕС в Ереване
Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал VIII саммит Европейского политического сообщества в Армении «русофобской сходкой в Ереване», которая проходит на «священной» для россиян земле.

Он напомнил слова премьер-министра Никола Пашиняна и спикера парламента Алена Симоняна о том, что Ереван не станет делать шагов, чтобы навредить России.

«Сходка в Ереване - по определению антироссийская, столько русофобов за пределами ЕС давно не собирались в одном месте. Заявляемая цель армянских организаторов - что-то типа «подтвердить европейский выбор Армении перед предстоящими через месяц парламентскими выборами», — написал Косачев.

По его словам, настоящая цель мероприятия – ускорить вхождение Армении в евроатлантические структуры и «осложнить отношения с Россией». Парламентарий назвал это «циничным и нехитрым трюком», который до этого проделали с Прибалтикой, Молдавией и Украиной.

Косачев посчитал происходящее «очередным предательством высшего армянского руководства, клейма уже негде ставить». По мнению вице-спикера Совфеда, «никто Армению в Евросоюзе не ждет, это не более чем очередное мошенничество Брюсселя». Однако дело идет к деградации отношений с РФ, подчеркнул политик.

«А если нынешние русофобы в армянской власти закрепят свои позиции на выборах 7 июня, эта деградация может принять необратимый характер. О чем всегда должны помнить армянские избиратели, <...> не желающие Армении провального будущего а-ля Прибалтика, Молдова и Украина», — написал Косачев.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский и многие другие лидеры и главы правительств прибыли на саммит Европейского политического сообщества в Армении. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался приезжать на мероприятие.

Ранее Зеленский поблагодарил Пашиняна.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!