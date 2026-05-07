Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Захарова дала один совет Украине

Захарова призвала Киев внимательно отнестись к последствиям срыва перемирия 9 Мая
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министерство иностранных дел России рекомендует Украине крайне внимательно отнестись к заявлению МО РФ о последствиях срыва перемирия 9 Мая. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

Захарова напомнила о заявлении от 4 мая о перемирии ко Дню Победы и вытекающий для Киева последствиях в случае его нарушения.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что в случае нарушения перемирия Киев может подвергнуться массированному ракетному удару.

4 мая в Минобороны России сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Там отметили, что российские власти «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру».

При этом в министерстве обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в Ереване на саммите европейского политического сообщества. В нем содержатся угрозы нанесения удара по Москве 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что в случае попытки украинской стороны сорвать празднование Дня Победы в российской столице по центру Киева «будет нанесен ответный, массированный ракетный удар».

Ранее в Совфеде пригрозили Украине на случай срыва перемирия 9 Мая.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!