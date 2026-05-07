Медведев призвал Россию не заблуждаться о планах Германии

Главное для России – не заблуждаться относительно планов Германии и не допустить повторения трагедии 1941 года. Об этом в статье для RT написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Для нашей же страны главное — не допустить трагедии 1941 года. Иметь не только боеспособные, но и боеготовые вооруженные силы на западном направлении. Осознавать, что точно такую же сеть плацдармов, как сегодня, в преддверии 22 июня 1941 года немцы готовили загодя на главных оперативных направлениях, — написал Медведев.

Он также призвал не надеяться на благоразумие Берлина и не верить, что тот никогда не пойдет на «риск войны». Кроме того, не стоит заблуждаться, что в Германии будут считать связанными себя «клочком бумаги» даже в случае заключения каких-либо договоров о европейской безопасности.

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил военную стратегию, согласно которой немецкая армия должна стать сильнейшей в Европе, а вместе с резервистами ее численность должна вырасти как минимум до 460 тысяч человек. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что главное для Германии, чтобы она не скатилась «туда же, куда уже несколько раз в истории».

