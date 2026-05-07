Текущая стадия конфликта на Украине определила долгосрочное доминирование ВС РФ. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке в эфире YouTube-канала.

«Получилось так, что мы оказались в войне на истощение, в которой значительно превосходящая по численности российская сторона будет и дальше доминировать над Украиной. И ВСУ просто не удастся ничего противопоставить численному превосходству русских», — заявил Дэвис.

Он утверждает, что никакие гипотетические улучшения не помогут ВСУ изменить положение. По его оценкам, «ничто не спасет украинскую сторону». У Киева просто «недостаточно сил», считает американский военный.

21 апреля военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что наступление Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции ускорится с появлением листвы на деревьях.

До этого газета The New York Times писала, что с наступлением весны ВС РФ возобновили наступление на Украину, используя теплую погоду для восстановления темпов.

Ранее сообщалось, что Зеленский опасается летнего наступления российской армии.