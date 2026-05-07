Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Глава МИД Германии захотел отменить принцип единогласия внутри ЕС

Глава МИД ФРГ Вадефуль выступил за отмену принципа единогласия внутри Евросоюза
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил за отмену принципа единогласия при голосованиях внутри Евросоюза. Об этом пишет Le Monde.

«Голосование квалифицированным большинством» является главным рычагом, позволяющим Брюсселю двигаться быстрее, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности, — заявил Вадефуль.

Он подчеркнул, что в вопросах безопасности «принцип единогласия может поставить нас в ситуацию экзистенциальной опасности». В качестве примера он привел голосования вокруг Украины.

Глава МИД Германии также предложил «поэтапный» процесс вступления в Евросоюз, чтобы устранить опасения некоторых членов», которые выступают против «преждевременного» членства.

До этого газета Financial Times писала, что требования Владимира Зеленского, касающиеся расширения ЕС, ухудшили отношения между Киевом и Брюсселем.

23 апреля президент отверг идею «символического» или частичного членства Украины в региональном содружестве. По мнению Зеленского, республика заслуживает полноправного членства, поскольку «защищает Европу не символически, а реально».

Ранее в Словакии потребовали от Фицо не поддерживать евроинтеграцию Украины.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!