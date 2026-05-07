Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил за отмену принципа единогласия при голосованиях внутри Евросоюза. Об этом пишет Le Monde.

«Голосование квалифицированным большинством» является главным рычагом, позволяющим Брюсселю двигаться быстрее, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности, — заявил Вадефуль.

Он подчеркнул, что в вопросах безопасности «принцип единогласия может поставить нас в ситуацию экзистенциальной опасности». В качестве примера он привел голосования вокруг Украины.

Глава МИД Германии также предложил «поэтапный» процесс вступления в Евросоюз, чтобы устранить опасения некоторых членов», которые выступают против «преждевременного» членства.

До этого газета Financial Times писала, что требования Владимира Зеленского, касающиеся расширения ЕС, ухудшили отношения между Киевом и Брюсселем.

23 апреля президент отверг идею «символического» или частичного членства Украины в региональном содружестве. По мнению Зеленского, республика заслуживает полноправного членства, поскольку «защищает Европу не символически, а реально».

Ранее в Словакии потребовали от Фицо не поддерживать евроинтеграцию Украины.