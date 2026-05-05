В Словакии потребовали от Фицо не поддерживать евроинтеграцию Украины

Лидер партии SNS Данко призвал Фицо не поддерживать евроинтеграцию Украины
Лидер входящей в правящую коалицию Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко призвал премьер-министра Роберта Фицо не поддерживать евроинтеграцию Украины как минимум до следующих выборов в стране. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Данко заявил, что его партия выражает «абсолютное несогласие» с переговорами между Робертом Фицо и президентом Украины Владимиром Зеленским. SNS выступает против членства Киева в ЕС, а «Фицо не имеет мандата говорить от имени Словакии о том, что Украина будет поддержана во вступлении в Европейский Союз», указал политик.

«Словацкая национальная партия неоднократно подчеркивала свою политическую позицию и заявляет, что готова пойти на пределы политической ответственности на своей должности в правительстве Словацкой Республики, если Роберт Фицо не гарантирует, что в течение срока полномочий правительства, частью которого мы являемся, он никогда не будет голосовать за любое вступление Украины в Европейский Союз», – написал Данко.

До этого Роберт Фицо после разговора с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что, несмотря на разногласия, Братиславы и Киева по некоторым темам, поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Премьер-министр сообщил, что его страна «поддерживает амбиции» республики по поводу членства в ЕС.

