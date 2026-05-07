Экс-госсекретарь США высказался о поддержке Украины

Блинкен: на каждый вложенный США в Украину доллар Европа добавила полтора
Johanna Geron/Reuters

На каждый вложенный Соединенными Штатами в Украину доллар Европа добавила еще полтора, поэтому представление о том, что страны континента «пользовались ситуацией» неверно. Об этом заявил экс-госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире С-Span.

«На каждый доллар, который мы вложили в Украину, европейцы и другие добавили полтора доллара. Поэтому представление о том, что они просто пользовались ситуацией вокруг Украины, просто не соответствует действительности», – сказал Блинкен.

При этом он заметил, что большая часть американских средств, потраченных на поддержку Украины, оставалась в США. Речь идет о закупках систем вооружения для Киева, либо на восполнение систем, которые им были переданы, уточнил политик.

15 апреля вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал остановку прямых поставок американского оружия Украине одним из главных достижений нынешней администрации США. В ответ президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что США не прекратят помогать Украине.

