Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Названа неожиданная точка сближения США и России

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США и Россию сближает позиция по Зеленскому
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты и Россия сходятся во мнении, что президент Украины Владимир Зеленский является препятствием для разрешения конфликта. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

»США и Россия в целом согласны в одном: Зеленский — не просто помеха, а главное препятствие на пути к миру на Украине. А европейцы, наоборот, подыгрывают его худшим инстинктам. То есть получается, что США согласны с Россией по вопросу Украины», — заявил Макговерн.

По мнению эксперта, такой сценарий также сближает позиции Москвы и Вашингтона в отношении Европы. Соединенные Штаты могут сыграть «существенную роль» в обеспечении ключевых интересов России при создании новой архитектуры безопасности континента, указал экс-аналитик ЦРУ.

До этого политолог Сергей Станкевич заявлял, что отношения между Россией и США являются «осторожно-прохладными». Он обратил внимание, что подконтрольные США антикоррупционные органы на Украине опубликовали очерередной компромат, связанный с окружением Зеленского, что свидетельствует о дальнейших попытках Вашингтона принудить Киев к сдаче непримиримых позиций. В данной ситуации, по его словам, контакт с американцами необходим.

Ранее глава МИД Германии захотел взять с Украины пример в одном вопросе.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!