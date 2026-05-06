Соединенные Штаты и Россия сходятся во мнении, что президент Украины Владимир Зеленский является препятствием для разрешения конфликта. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

»США и Россия в целом согласны в одном: Зеленский — не просто помеха, а главное препятствие на пути к миру на Украине. А европейцы, наоборот, подыгрывают его худшим инстинктам. То есть получается, что США согласны с Россией по вопросу Украины», — заявил Макговерн.

По мнению эксперта, такой сценарий также сближает позиции Москвы и Вашингтона в отношении Европы. Соединенные Штаты могут сыграть «существенную роль» в обеспечении ключевых интересов России при создании новой архитектуры безопасности континента, указал экс-аналитик ЦРУ.

До этого политолог Сергей Станкевич заявлял, что отношения между Россией и США являются «осторожно-прохладными». Он обратил внимание, что подконтрольные США антикоррупционные органы на Украине опубликовали очерередной компромат, связанный с окружением Зеленского, что свидетельствует о дальнейших попытках Вашингтона принудить Киев к сдаче непримиримых позиций. В данной ситуации, по его словам, контакт с американцами необходим.

