Из-за «пленок» бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова украинский президент Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

В публикации отмечается, что новые записи свидетельствуют о том, что Миндич и Умеров обсуждали кадровые вопросы, вооружение и возможные инвестиционные сделки.

Автор считает, что президент Украины может «принести в жертву» секретаря СНБО ради собственной защиты.

На днях украинские СМИ опубликовали сразу несколько новых частей пленок по делу друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. В одной из них представлены фрагменты разговоров предпринимателя с Рустемом Умеровым, который на тот момент занимал пост главы минобороны. Они рассматривали кандидатов на должность посла Украины в Вашингтоне, в частности, Светлану Гринчук, уже экс-министра энергетики республики. По их убеждению, политик «свела бы с ума» президента США.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали о последствиях «дела Миндича» для Украины.