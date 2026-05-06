Назван новый глава правительства Дагестана

Исполнять обязанности главы правительства Дагестана будет Магомед Рамазанов, сообщает в Telegram-канале администрация главы республики.

В посте уточняется, что соответствующий указ подписал врио главы региона Федор Щукин. До этого назначения Рамазан был замполпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Правительство Дагестана продолжит работать в прежнем составе до формирования нового.

30 апреля на встрече с представителями Народного собрания Дагестана президент РФ Владимир Путин сообщил, что предшественник Щукина Сергей Меликов завершает работу на своем посту. Чиновник возглавлял регион с октября 2020 года, до этого работал сенатором от Дагестана и занимал пост первого заместителя директора Росгвардии.

Щукин был назначен председателем Верховного суда Дагестана в 2024 году. Тогда же он вошел в Совет судей России и занялся дисциплинарной работой в системе. Весной 2026 года, после наводнений в республике, он перевел суды пострадавших районов на особый режим и потребовал ускорить рассмотрение дел о компенсациях. А 4 мая Щукин досрочно оставил пост в Верховном суде и в тот же день стал временно исполняющим обязанности главы региона.

Ранее Меликов завершил последнюю речь в парламенте Дагестана стихами.