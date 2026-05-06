Израиль ликвидировал командира «Хезболлы» в Бейруте

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по южному пригороду Бейрута, в результате чего был ликвидирован командующий силами специального назначения «Радван» ливанского движения «Хезболла» Малек Баллут. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

По его данным, израильские военные не предупредили население Бейрута об авианалете.

До этого в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметили, что «террористы под руководством «Радван» несут ответственность за обстрелы израильских населенных пунктов и атаки на солдат ЦАХАЛ».

6 мая начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что с с 28 февраля, когда началась операция «Рык льва», израильские военные ликвидировали более двух тысяч членов «Хезболлы». По его словам, ЦАХАЛ не уйдет из южного Ливана, пока не будет обеспечена безопасность и не будет найдено долгосрочное решение для поселений и городов на севере Израиля.

Ситуация между Ливаном и Израилем остается крайне напряженной, несмотря на попытки установления перемирия.

Ранее сообщалось о беспрецедентных потерях ЦАХАЛ в Ливане.