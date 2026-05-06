Варшава назвала условие для пролета борта Фицо через Польшу в Россию

Польша готова пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который 9 мая намерен посетить торжества в Москве по случаю Дня Победы, при одном условии. Об этом сообщает словацкий портал Dennik.

«Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс», — сказал глава МИД Польши Радослав Сикорски во время пресс-конференции.

До этого словацкий премьер заявил, что в этом году не намерен присутствовать на параде Победы. Однако он планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В этом году, как и в прошлом, Эстония, Латвия и Литва отказались предоставить свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Россию. Премьер Словакии в ответ заявил, что найдет другой маршрут. В 2025-м он летел в Москву через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Источник РИА Новости в польских дипломатических кругах предполагал, что в этот раз Фицо может отправиться в РФ на машине через Польшу и Белоруссию. Однако 1 мая пресс-секретарь чешского МИД Адам Черге сообщил, что Прага разрешила самолету словацкого премьера пересечь свое воздушное пространство.

