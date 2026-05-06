Трамп обвинил руководство CNN в разрушении наследия Теда Тернера

Президент США Дональд Трамп почтил память основателя CNN Теда Тернера и обвинил руководство телеканала в разрушении его наследия. Пост об этом появился в соцсети американского лидера Truth Social.

Президент США также назвал Тернера величайшим человеком всех времен.

«Он основал CNN, продал его и был лично раздавлен этой сделкой, потому что новое руководство забрало CNN, его «детище» и уничтожило его. Канал стал «повесточным» — воплощением всего того, что Тед не разделял. Возможно, новые покупатели, замечательные люди, смогут вернуть ему прежнее доверие и славу», — написал Трамп.

О кончине Тернера стало известно в среду, 6 мая. Тернер являлся одним из ключевых медиапредпринимателей США. В 1980 году он запустил CNN, который стал первым круглосуточным кабельным новостным каналом, навсегда изменившим формат телевизионных новостей.

До этого он развивал Turner Broadcasting System, сделав ставку на набиравшее силу кабельное телевидение. Позже его имя стало связано с каналами TBS, TNT, Cartoon Network и Turner Classic Movies.

CNN был его главным проектом — рискованная идея новостей в круглосуточном формате в итоге стала мировым стандартом. Помимо медиа, Тернер владел спортивными командами Atlanta Braves и Atlanta Hawks, занимался благотворительностью и экологическими проектами, в том числе передал $1 млрд на создание Фонда ООН. В последние годы он реже появлялся на публике.

