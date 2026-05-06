Ким Чен Ын сохранит должность

Согласно новой редакции конституции КНДР, Ким Чен Ын будет переназначен главой государства с правом применения ядерного оружия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ.

Как сообщает агентство, новая конституция Северной Кореи наделяет Ким Чен Ына правом применять ядерное оружие как Председателя Государственных дел (ПГД). Кроме того, в документе говорится, что страна продолжит разработку ядерного оружия с целью «предотвращения войны».

24 марта Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) 15-го созыва назвал правильным отказ от денуклеаризации с учетом обстановки в мире, когда права суверенных государств «беспощадно попираются». Он подчеркнул, что сегодня безопасность страны обеспечивается не какими-либо «декларациями или призывами, а силой, и мир защищается силой».

Тогда же Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что КНДР решила исключить слово «социалистическая» из названия своей конституции и внесла в документ ряд изменений.

