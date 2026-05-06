Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Ким Чен Ын сохранит должность

Reuters: в новой редакции конституции Ким Чен Ын переназначен главой государства
Сергей Бобылев/РИА Новости

Согласно новой редакции конституции КНДР, Ким Чен Ын будет переназначен главой государства с правом применения ядерного оружия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ.

Как сообщает агентство, новая конституция Северной Кореи наделяет Ким Чен Ына правом применять ядерное оружие как Председателя Государственных дел (ПГД). Кроме того, в документе говорится, что страна продолжит разработку ядерного оружия с целью «предотвращения войны».

24 марта Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) 15-го созыва назвал правильным отказ от денуклеаризации с учетом обстановки в мире, когда права суверенных государств «беспощадно попираются». Он подчеркнул, что сегодня безопасность страны обеспечивается не какими-либо «декларациями или призывами, а силой, и мир защищается силой».

Тогда же Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что КНДР решила исключить слово «социалистическая» из названия своей конституции и внесла в документ ряд изменений.

Ранее Лукашенко назвал Ким Чен Ына «крепким мужиком».

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!