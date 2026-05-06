Страна НАТО до конца года намерена испытать новую баллистическую ракету

Испытательный запуск новой турецкой межконтинентальной баллистической ракеты Yildirimhan планируется провести до конца года в Сомали. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, знакомых с планами, Турция делает важный шаг на пути к вхождению в мировую военную элиту, испытывая ракету, которая позволит охватить большую часть Европы и Ближнего Востока и в конечном итоге приведет к запуску спутников разведки в режиме реального времени», — пишет Bloomberg.

Источники рассказали, что Турция с осени будет использовать новый космодром в Сомали. При этом глава МИД Сомали Али Мохамед Омар отметил, что реализуемый совместно с Турцией проект космодрома предназначен в первую очередь для гражданского использования.

5 мая СМИ сообщили о том, что Минобороны Турции представило на международной выставке SAHA в Стамбуле свою первую межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan, которая может преодолевать расстояние в шесть тысяч километров. Подробнее о разработке можно прочитать по ссылке.

