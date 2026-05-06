США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны

США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении военных действий. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на пакистанские источники.

По их данным, существует проект соглашения, большинство пунктов которого одобрены обеими сторонами.

Документ предусматривает полное завершение конфликта и открытие Ормузского пролива для судоходства. В нем также есть график проведения будущих раундов переговоров. Кроме того, проект соглашения включает пункты, касающиеся обогащения урана и разблокировки замороженных иранских активов.

6 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостанавливает операцию «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По его словам, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.

После этого портал Axios со ссылкой на источники рассказал, что стороны конфликта близки к соглашению. По его данным, Вашингтон ожидает ответа от Ирана в течение 48 часов по ключевым пунктам меморандума, состоящего из 14 пунктов. В этом документе будет содержаться требование о прекращении боевых действий и начале 30-дневного периода переговоров.

Ранее цены на бензин в США достигли рекорда с 2022 года из-за войны в Иране.

 
