Цены на бензин в США достигли рекорда с 2022 года из-за войны в Иране

Andrew Kelly/Reuters

Средняя стоимость бензина в США с момента начала войны против Ирана выросла почти на 50%, превысив $4,48 за галлон (3,79 литра). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные американской национальной автомобильной ассоциации, передает ТАСС.

Агентство отмечает, что в первый день войны средняя цена за галлон бензина в стране составляла $2,98. За последнюю неделю стоимость выросла еще на 31 цент, достигнув рекордных с лета 2022 года значений. Самый дорогой бензин сейчас в штате Калифорния — $6,1.

Основной причиной такого роста остается глобальный энергетический кризис и рост цен на нефть, вызванный операцией США и Израиля против Ирана. В середине апреля цены на бензин в США снижались, но 13 апреля Вашингтон начал морскую блокаду Ирана, что могло привести к новому витку роста стоимости топлива.

Исторический максимум средней цены на бензин в США был зафиксирован в июне 2022 года, когда стоимость галлона превысила $5.

В конце апреля американский президент заявил, что из-за военного конфликта с Ираном и перекрытия Ормузского пролива цены на бензин продолжат оставаться повышенными.

Ранее бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал в РФ до 66 и 71,5 тыс. руб за тонну.

 
