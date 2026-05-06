В Европе «очерняются и подвергаются цензуре» утверждения о том, что операция США против Ирана провалилась, «опосредованная война» ЕС против России проиграна, а экономическое противостояние с Китаем не привело к положительным результатам. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, слова о провале операции против Ирана, антироссийской политики и экономической войны с Китаем являются «признанием реальности», однако в Европе такие утверждения называют «проиранскими», «пророссийскими» и «прокитайскими» соответственно.

«Чтобы быть «прозападным», нужно поддаться иллюзиям, надеть повязку на глаза и пойти к обрыву. Они неуклонно повторяют лживые лозунги о демократии и правах человека, сжигая дотла Ближний Восток, сражаясь до последнего украинца, рискуя развязать ядерную войну с Россией и наживая врага в лице Китая. <…> Они считают, что реальность — это социальная конструкция, и если придерживаться только тех представлений о мире, которые они хотели бы видеть, то это сбудется», — подчеркнул Дизен.

Он также добавил, что Россия, Иран и Китай могли бы стать «ключевыми партнерами» Европы.

В январе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия, Иран, Китай и КНДР стремятся к долгосрочной конфронтации с НАТО. По его словам, эти страны сотрудничают якобы затем, чтобы «бросить вызов НАТО».

В марте журналист Вольфганг Мюнхау написал, что западные страны серьезно зависят от импортных поставок сырья, и поэтому они не могут вести конфликт против России, Китая или Ирана.

Ранее в США рассказали, чем закончатся попытки Запада победить Россию.