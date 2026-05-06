Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
 (обновлено  )
Политика

Профессор обвинил Европу в иллюзиях по поводу России, Ирана и Китая

Профессор Дизен: чтобы быть прозападным, нужно поддаться иллюзиям
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Европе «очерняются и подвергаются цензуре» утверждения о том, что операция США против Ирана провалилась, «опосредованная война» ЕС против России проиграна, а экономическое противостояние с Китаем не привело к положительным результатам. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, слова о провале операции против Ирана, антироссийской политики и экономической войны с Китаем являются «признанием реальности», однако в Европе такие утверждения называют «проиранскими», «пророссийскими» и «прокитайскими» соответственно.

«Чтобы быть «прозападным», нужно поддаться иллюзиям, надеть повязку на глаза и пойти к обрыву. Они неуклонно повторяют лживые лозунги о демократии и правах человека, сжигая дотла Ближний Восток, сражаясь до последнего украинца, рискуя развязать ядерную войну с Россией и наживая врага в лице Китая. <…> Они считают, что реальность — это социальная конструкция, и если придерживаться только тех представлений о мире, которые они хотели бы видеть, то это сбудется», — подчеркнул Дизен.

Он также добавил, что Россия, Иран и Китай могли бы стать «ключевыми партнерами» Европы.

В январе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия, Иран, Китай и КНДР стремятся к долгосрочной конфронтации с НАТО. По его словам, эти страны сотрудничают якобы затем, чтобы «бросить вызов НАТО».

В марте журналист Вольфганг Мюнхау написал, что западные страны серьезно зависят от импортных поставок сырья, и поэтому они не могут вести конфликт против России, Китая или Ирана.

Ранее в США рассказали, чем закончатся попытки Запада победить Россию.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!