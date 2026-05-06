Трамп назвал условия для завершения операции «Эпическая ярость» и открытия Ормуза

США завершат операцию «Эпическая ярость» и откроют Ормузский пролив для всех, в том числе для Ирана, когда Тегеран заключит сделку с Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Если Иран согласится выполнить то, о чем мы договорились, то уже ставшая легендарной операция «Эпическая ярость» будет завершена, а высокоэффективная блокада сделает Ормузский пролив открытым для всех, включая Иран», — написал он.

Если Тегеран не пойдет на сделку, то начнутся еще более «масштабные и интенсивные» бомбардировки, чем прежде, пригрозил Трамп.

6 мая Трамп объявил о приостановке операции «Проект «Свобода», направленной на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Тегеране приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей».

До этого государственный секретарь США Марко Рубио также сообщил, что начатая 28 февраля в Иране американская операция «Эпическая ярость» завершена, поскольку цели американцев «были достигнуты».

Ранее Трамп заявил о «прекращении враждебных действий» против Ирана.