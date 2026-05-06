В США заявили о завершении операции «Эпическая ярость»

Цели военной операции «Эпическая ярость» в Иране были достигнуты. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Мы достигли целей этой операции. Теперь мы приступили к операции «Проект Свобода», — сказал он.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп в письмах к лидерам конгресса страны сообщил о «прекращении враждебных действий» против Ирана.

До этого представитель Демократической партии в Сенате Ричард Блюменталь заявил о возможном нанесении США удара по Ирану в ближайшем будущем. По его мнению, такая перспектива является «крайне тревожной», поскольку может подвергнуть риску жизни американских граждан и повлечь за собой существенные человеческие потери.

