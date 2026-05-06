В Латвии огородят Вечный огонь от местных жителей на 9 мая

Вечный огонь в парке Дубровина в латвийском Даугавпилсе на День Победы будет огорожен из-за проводимой полицией проверки. Об этом сообщили агентству LETA в латвийской полиции.

С 17 часов 8 мая по 9 часов утра 10 мая в районе Парка Дубровина будут введены ограничения, и «по соображениям безопасности» место будет огорожено, рассказали правоохранители. Также полиция объясняет наличие ограждения тем, что все еще идет проверка из-за взрыва на объекте в феврале. При этом жителям пообещали дать возможность находиться вблизи места захоронения.

Также полиция призвала латвийских граждан обратиться в Службу госбезопасности, если они знают о неких планирующихся «провокациях» с целью «расколоть общество или распространить соответствующие интересам России послания». В ведомстве подчеркнули, что возложение цветов в местах захоронений не запрещено, но если граждане сделают это в локациях, где были демонтированы советские памятники героям Великой Отечественной войны, то эти действия будут рассматриваться как прославление «военной агрессии».

В думе Даугавпилса также сообщили, что публичные мероприятия или митинги в городе на 9 мая не заявлены.

В апреле бывший депутат местной думы Юрий Зайцев заявил, что власти Даугавпилса решили в преддверии Дня Победы демонтировать Вечный огонь, который погас в феврале. Тогда активисты утверждали, что чиновники сделали это намеренно, при этом власти настаивали на том, что пламя перестало гореть из-за снега. Затем при техническом обслуживании мемориала произошел взрыв из-за утечки газа.

В мае эстонский активист Максим Ревва также заявил, что власти Даугавпилса под предлогом технических неполадок потушили единственный Вечный огонь, который оставался в Прибалтике.

Ранее власти Литвы демонтировали Вечный огонь на Антакальнисском кладбище.