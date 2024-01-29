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В Литве демонтируют советский мемориал на Антакальнисском кладбище

Власти Литвы решили уничтожить советский мемориал на Антакальнисском кладбище

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Посольство России в Литве

Власти Вильнюса приняли решение в ближайшее время убрать с Антакальнисского кладбища остатки советского мемориала в честь воинов Красной армии, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом пишет агентство BNS.

Городской совет одобрил инициативу комиссии по исторической памяти и поддержал решение демонтировать находящийся на Антакальнисском кладбище постамент, отмечается в материале.

Мемориал, на котором находились стелы с фигурами и декоративное оформление Вечного огня будет ликвидирован к середине февраля, сообщил представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Памятник архитектуры на Антакальнисском кладбище создан в 1951 году. Там захоронено более 3 тыс. представителей Красной армии. В 1984 году мемориал был дополнен шестью стелами, изображающих солдат разных родов войск. В 2022 году они были демонтированы.

До этого депутаты от партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) предложили демонтировать монумент «Алеша» с холма Освободителей в городе Пловдиве и перенести его в Музей социалистического искусства в Софии. Депутаты заявили, что памятник не является частью культуры и истории Пловдива, а также напоминает об «оккупации Болгарии СССР в тоталитарный период». В Госдуме призвали власти болгарского Пловдива не сносить памятник «Алеша».

Ранее Путин назвал уничтожение памятников потрясающим невежеством.

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