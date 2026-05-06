Последний горевший в Прибалтике Вечный огонь потушили из-за «технических неполадок»

Активист Ревва обвинил Латвию в тушении последнего Вечного огня в странах Балтии
Власти латвийского Даугавпилса под предлогом технических неполадок потушили единственный Вечный огонь, который оставался в странах Балтии. Об этом РИА Новости заявил эстонский активист Максим Ревва, комментируя ситуацию вокруг мемориала советским воинам в этом городе.

По данным агентства Sputnik Латвия, жителей Даугавпилса уже не пустят на возложение цветов 9 мая к мемориалу с Вечным огнем, а полиция огородила объект «по соображениям безопасности». Ревва уточнил, что огонь перестал гореть примерно с марта. Власти города объяснили это техническими проблемами: якобы в одном из вентилей, откуда подается газ, произошло возгорание и последующий взрыв.

«Это, скорее всего, связано с политикой», — уверен Ревва.

По его словам, мэр Даугавпилса пообещал восстановить символ памяти о павших героях, но в итоге газовое оборудование демонтировали. Активист также сообщил, что депутат горсобрания Юрий Зайцев попытался воспротивиться решению властей, но после беседы со службой госбезопасности Латвии вынужден был отступить.

