Дипломат РФ предупредила Европу о «более суровых условиях на земле»

Милитаризация Европы и продолжение поддержки Украины сравнимы с «игрой со спичками», подобный курс обернется более суровыми условиями на поле боя. Об этом заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Европейцам, видимо, нравится играть со спичками — иначе вместо стратегии «управления военными рисками» они бы избрали путь уменьшения военной опасности и деэскалации напряженности», — сказала она.

По ее словам, чем дольше будут продолжаться попытки противников РФ и их покровителей вовлечь российскую сторону в военную конфронтацию и усугубить первопричины конфликта, «тем с более суровыми условиями на земле им придется иметь дело».

До этого газета Politico сообщила, что Украина предложила Европе в ускоренном темпе создать общую ПРО, чтобы снизить критическую зависимость от поставок из США.

Ранее глава генштаба Эстонии заявил о возможном нападении России в 2027 году.

 
