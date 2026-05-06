Эксперт назвал цель визита премьера Эстонии в Нарву 9 мая

Политолог Панкратов: премьер Эстонии едет в Нарву не ради примирения
Научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал планы премьер-министра Эстонии Кристена Михала отправиться 9 мая на границу с Россией, откуда местные жители будут смотреть праздничный концерт по случаю Дня Победы.

Как считает эксперт, это не примирение, а скорее попытка перехватить смысловое поле: занять берег европейским флагом ровно в тот момент, когда с другого берега зазвучит праздничная музыка.

«Сигнал: мы здесь, этот берег наш, этот день наш — только называться он будет иначе. Только вот люди, которые скупают туры, едут не на «День Европы». Они едут на 9 Мая. Память не переименовывается», — сказал Панкратов.

Как сообщает телерадиокомпания ERR, Михал вместе с комиссаром Евросоюза по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленном Микаллефом 9 мая прибудут в приграничный с Россией город Нарва. Они посетят концерт в честь Дня Европы.

4 мая стало известно, что жители Эстонии массово скупают туры на российскую границу ради просмотра концертов по случаю Дня Победы. Желающие смогут увидеть празднование на соседнем берегу — в российском Ивангороде. Кроме того, в программу входит посещение памятников времен СССР и мест, где проходили сражения Великой Отечественной войны.

Ранее в Эстонии испугались, что Россия «применит силу» в 2027 году.

 
