Евросоюз фактически спонсирует государственный терроризм Киева, поставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотники для атак гражданской инфраструктуры РФ. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

По его мнению, за последние две недели количество атак БПЛА на российскую территорию выросло из-за наращивания европейских поставок. Мема обратил внимание, что лидеров Европы совершенно не беспокоит тот факт, что Украина использует это оружие против мирных объектов и ядерных предприятий РФ.

«ЕС не имеет морального права применять санкции, так как он напрямую финансирует государственный терроризм против мирных жителей в России», — написал Мема.

Политик призвал ЕС пересмотреть свою стратегию во избежание катастрофических последствий. Он указал на то, что у стран Европы недостаточно систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы защитить себя в случае ответного удара.

В апреле правительство Великобритании анонсировало передачу «крупнейшего в истории» пакета военной помощи Украине, который будет включать более 120 тысяч ударных беспилотников большой дальности с передовыми технологиями на поле боя. Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон наращивает свои усилия и предоставит ВСУ возможности «для защиты и противодействия агрессии».

Ранее Мерц захотел «пересушить» источники финансовых поступлений России.