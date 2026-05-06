Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Финский политик заявил об опасной политике ЕС в отношении Украины

Политик Мема: ЕС спонсирует терроризм Киева против гражданских объектов России
Francois Lenoir/Reuters

Евросоюз фактически спонсирует государственный терроризм Киева, поставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотники для атак гражданской инфраструктуры РФ. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

По его мнению, за последние две недели количество атак БПЛА на российскую территорию выросло из-за наращивания европейских поставок. Мема обратил внимание, что лидеров Европы совершенно не беспокоит тот факт, что Украина использует это оружие против мирных объектов и ядерных предприятий РФ.

«ЕС не имеет морального права применять санкции, так как он напрямую финансирует государственный терроризм против мирных жителей в России», — написал Мема.

Политик призвал ЕС пересмотреть свою стратегию во избежание катастрофических последствий. Он указал на то, что у стран Европы недостаточно систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы защитить себя в случае ответного удара.

В апреле правительство Великобритании анонсировало передачу «крупнейшего в истории» пакета военной помощи Украине, который будет включать более 120 тысяч ударных беспилотников большой дальности с передовыми технологиями на поле боя. Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон наращивает свои усилия и предоставит ВСУ возможности «для защиты и противодействия агрессии».

Ранее Мерц захотел «пересушить» источники финансовых поступлений России.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!