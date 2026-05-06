«Что он делает?»: Милонов назвал гадостью крепкие объятия Пашиняна с Макроном

Теплые объятия премьера Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона в Ереване после саммита Европейского политического сообщества и воздушный поцелуй Макрона Пашиняну являются «просто гадостью». Есть надежда на то, что народ Армении будет огражден от «каких-то девиаций». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я как человек, который владеет, в том числе армянской повесткой, чья семья когда-то жила в Ереване, скажу, что это просто гадость какая-то. У нас у всех все перевернулось, но так нельзя. Что он [Пашинян] делает?... То, что они сделали, конечно, это было просто отвратительно. Надеюсь, что народ Армении будет огражден от дальнейших каких-то девиаций», — сказал парламентарий.

По словам Милонова, традиционное армянское общество дружески настроено по отношению к России и считает Россию братской страной. Оно «категорически не приемлет вот этой этой гадости», заключил Милонов.

Премьер Армении и президент Франции тепло попрощались у трапа самолета Эммануэля Макрона. Сначала политики долго и крепко обнимались, а также жали друг другу руки.

Когда Макрон поднимался по трапу, Пашинян показал ему пальцами сердечко, а французский лидер в ответ отправил воздушный поцелуй.

Макрон похвалил Пашиняна за то, что тот взял курс на евроинтеграцию, и республику теперь не воспринимают союзником России. Макрон отметил, что после 2018 года, когда к власти пришел Пашинян, в Армении произошли большие политические изменения. Он, в частности, напомнил о «бархатной революции», которую организовал Пашинян, чтобы устранить риски для страны.

Ранее Макрон заявил, что Россия бросила Армению.