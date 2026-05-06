«Заниматься стукачеством»: в Госдуме раскритиковали идею о кибердружинах в интернете

Инициатива кабмина создать в России кибердружины из студентов колледжей и техникумов для отслеживания «деструктивного контента» является «очень странной». Студенту необходимо учиться, а мониторингом деструктивных вещей в сети должны заниматься правоохранительные органы. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат КПРФ Владимир Исаков.

«Студентам и без этого есть чем заняться. Они, прежде всего, должны нормально учиться, чтобы стать хорошими специалистами, полезными своей стране, а не сидеть в интернете, не мониторить соцсети и не заниматься стукачеством на других людей, которые не там лайк поставили или сказали что-то, с их точки зрения, не то. Если у студентов есть лишнее время, пусть делают что-то реально полезное – парки убирают, старикам помогают, деревья сажают, спортом занимаются, в КПРФ вступают и работают над новыми хорошими законами, которые изменят жизнь наших людей к лучшему», — подчеркнул парламентарий.

Исаков назвал соответствующую инициативу «очень странной». По его словам, в российском законодательстве до сих пор нет четкого определения деструктивного контента. Это значит, что студенты из этих «кибердружин» будут выбирать его «на свой вкус и опыт», а опыта в силу возраста у них пока недостаточно, считает депутат.

По мнению Исакова, заниматься поиском деструктивного контента – трэш-стримов, оскорблений, дискредитации армии и органов власти – и пресечением его распространения должны специалисты, правоохранительные органы, а никак не студенты.

У студентов нет законных полномочий заниматься оценкой контента и «доносами на других людей», обратил внимание парламентарий.

«Очень надеюсь, что эта идея окажется нежизнеспособной. Более того – искренне надеюсь, что наша замечательная молодежь тоже не одобрит эту инициативу», — подытожил Исаков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие четыре года.

План, который был разработан Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при участии федеральных ведомств и регионов, касается школ, вузов, работы в интернете и патриотических организаций. Данный документ предполагает 41 мероприятие: от создания и активизации кибердружин до блокировки информации о нападениях на школы.

