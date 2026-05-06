СМИ: решение Трампа обнажило вопиющую нехватку у Европы средств сдерживания

Francois Lenoir/Reuters

Планы президента США Дональда Трампа отменить размещение ракет большой дальности в Германии показали, что у Европы нет собственных средств для сдерживания России. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Решение Дональда Трампа отменить запланированное размещение ракет большой дальности в Германии обнажило вопиющую нехватку у Европы средств сдерживания», — говорится в материале.

Как отмечает FT, дальнобойные ракеты Taurus и Storm Shadow, которыми располагают европейские страны, обладают меньшим радиусом действия, их запасы ограничены, а новые разработки подобного вида оружия дадут результат не раньше 2030 года.

Представители НАТО заявили изданию, что этот дисбаланс ограничивает возможности Европы сдерживать Россию и осложняет военное планирование.

5 мая Politico сообщила, что из-за решения Трампа вывести из Германии 5 тыс. американских военных ФРГ может не получить обещанные в 2024 году бывшим президентом Джо Байденом крылатые ракеты Tomahawk.

Ранее сообщалось, что решение США по ракетам «Томагавк» создало брешь в обороне НАТО.

 
