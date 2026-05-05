В парламенте Германии предупредили о последствиях решения Трампа по «Томагавкам»

Решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии может создать «брешь» в обороне НАТО. Об этом заявил член немецкого парламента от Социал-демократической партии Метин Хакверди, пишет Politico.

«Решение администрации США все-таки не размещать крылатые ракеты в Германии опасно», — заявил Хакверди, добавляя, что это решение может создать брешь в системе сдерживания России со стороны НАТО.

По данным издания, Германия рассчитывала, что США разместят на ее территории ракеты большой дальности. Однако после решения Дональда Трампа вывести тысячи американских военнослужащих из ФРГ эти планы оказались под угрозой срыва. Среди расформированных подразделений — специализированные силы, которые должны были доставить в Европу крылатые ракеты «Томагавк». В обороне Германии и ее союзников, как утверждает источник, возникла серьезная брешь, закрыть которую в ближайшее время не получится.

В конце апреля Трамп заявил о возможном сокращении американского военного контингента в Германии. Ожидается, что выведут около 5 тысяч военных. Процесс займет от полугода до года. По данным портала CBS, этот шаг — сигнал недовольства Трампа уровнем помощи, которую Европа оказала США в конфликте с Ираном.

В начале апреля госсекретарь США Марко Рубино назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников даже в виде использования баз для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

Ранее аналитик назвал последствия сокращения военного контингента США в Германии.