«Трамп всегда сдает назад»: политолог — о приостановке операции США в Ормузском проливе

США приостановили операцию «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе, поскольку удары иранцев по американским кораблям могут нанести серьезный ущерб стране. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Малек Дудаков.

«В очередной раз проявляется эффект TACO во всей красе: Trump always chickens out — Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с серьезным сопротивлением с противоположной стороны. Это мы наблюдаем и в рамках его провалившейся операции «Эпическая ярость», которую Пентагон официально сворачивает, и в рамках продержавшуюся буквально сутки операции «Свобода» по разблокированию Ормузского пролива. Попытались американцы с кавалерийским наскоком в пролив ворваться для того, чтобы провести через него американские сухогрузы и контейнеровозы. Это у них не получилось. Один контейнеровоз попытался пройти, отключил транспондер, но иранцы его засекли, ударили по нему ракетами, и он на этом встал и больше никуда не движется. После этого Соединенные Штаты спешно свою операцию прекратили, потому что такие же удары могут прийтись и по американским военным кораблям, а потеря даже одного эсминца класса «Арли берк» стоимостью три миллиарда долларов каждый станет колоссальным военным ударом для Пентагона. Поэтому в очередной раз Трампу приходится переобуваться в воздухе и заявлять о том, что якобы все шло успешно, но из-за давления союзников, включая Пакистан, пришлось им снова сдавать назад и включаться в переговорный процесс», — сказал он.

Дудаков уточнил, что накануне Вашингтон завершил операцию «Эпическая ярость», поскольку Трамп больше юридически не может воевать без одобрения конгресса.

«Что касается операции «Эпическая ярость», то там есть еще определенные юридические сложности, потому что Трамп имеет право вести войну только два месяца без одобрения конгресса, которые де-факто истекли. Сейчас юристы Белого дома занимаются крючкотворством и заявляют, будто бы то, что они поставили на паузу эту операцию, то есть перемирие объявлено, не должно учитываться при подсчете этих 60 дней военной операции. Но все понимают, что это крючкотворство им особо не поможет. Им приходится официально заявлять о том, что операция закончилась, просто потому, что без согласования конгресса дальше воевать они не способны, а конгресс не готов какие-либо сроки продлевать, да и продлевать военные полномочия Трампа», — добавил он.

Политолог предположил, что из-за провала операций президент США не пойдет на новую масштабную эскалацию в ближайшее время.

«Учитывая крайнюю непопулярность войны в Иране — 70% американцев негативно ее воспринимают, — любой законодатель, который за это проголосует, просто подписывает себе приговор на предстоящих выборах. Так что приходится в этих тяжелых условиях Трампу снова возобновлять переговоры с Ираном, но пока что переговоры идут довольно тяжело. В ближайшее время, наверное, деэскалации не случится. Но, возможно, что Трамп выучил урок провалившейся операции и на какую-то масштабную эскалацию тоже в ближайшее время не пойдет», — заключил Дудаков .

6 мая Дональд Трамп объявил о приостановке операции «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Тегеране приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей».

До этого государственный секретарь США Марко Рубио также сообщил, что начатая 28 февраля в Иране американская операция «Эпическая ярость» завершена, поскольку цели американцев «были достигнуты».

Ранее Трамп сообщил о «прекращении враждебных действий» против Ирана.