В МИД России сообщили, что Япония отказалась рассматривать поставки оружия Киеву

Захарова: Япония заверила Россию в невозможности поставки своих вооружений Киеву

Японское правительство по дипломатическим каналам заверило Москву в невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на территорию Украины. Об этом в ходе брифинга заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

«Получены заверения о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя», — сказала дипломат.

23 апреля японское посольство в Москве сообщило, что Токио не рассматривает возможность поставок Украине летального оружия.

21 апреля кабинет министров Японии утвердил пересмотр трех принципов передачи оборонного оборудования, что фактически снимает ограничения на экспорт вооружений. Телеканал CNBC связал это решение со стремлением поддержать страны Запада в конфликте на Украине.

Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара пояснил, что принятое решение позволит обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации в мире. Он отметил, что для защиты в регионе необходимо увеличить экспорт вооружений и повышать обороноспособность стран-союзниц Японии.

Ранее в МИД заявили о недружественной сущности политики Японии в отношении РФ.